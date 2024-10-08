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Beyoğlu'nda Kask Hırsızı Yakalandı

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Beyoğlu'nda park halindeki motosikletten kask çalan hırsız, 36 suç kaydı ile yakalandı.

08.10.2024 01:07
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Beyoğlu'nda park halindeki motordan kask çalan hırsız kamerada

Motosikletin kaskını çalan hırsız yakalandı, şahsın 36 suç kaydı ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişi park halindeki motosikletin kaskını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, yaptığı çalışmada şüpheliyi yakalarken, şahsın 36 tane suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ekim saat 16.15 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 34 HC 4047 plakalı motor sahibi, motosikletini park ettikten sonra kaskını selesine koyup ayrıldı. Bir süre sonra etrafta kimsenin olmadığını fark eden İ.T, isimli şüpheli kaskı motosikletin selesinden çıkarıp ayrıldı. Motosikletinin yanına gelen sahibi 10 bin TL değerindeki kaskının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise başvurdu. Polisin yaptığı güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheli tespit edildi. Polis, bunun üzerine şüpheli şahsı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden İ.T, isimli şüpheli şahsın hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu madde kullanmak gibi konulardan 36 tane suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu\'nda Kask Hırsızı Yakalandı
Kaynak: İHA

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