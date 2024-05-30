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Beyoğlu'nda öldürülen genç kızın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

Beyoğlu Hasköy'de 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenen şahıs, İstanbul'a gelerek Başak Tekin'i silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıkmıştı. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Genç kızın babasının ise yakınlarının yardımıyla ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin yarın öğle namazına müteakip Hasköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.