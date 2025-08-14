Beyoğlu'nda Rüzgar Ağaç Devrildi

İstanbul Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Kumbaracı yokuşunda yer alan akasya ağacının bir bölümü, şiddetli rüzgarda yola devrildi. Ağacın devrildiği sırada yoldan insan geçmemesi muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ağacın ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL