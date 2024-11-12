Beyoğlu'nda Satırlı Saldırgan Dehşeti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Satırlı Saldırgan Dehşeti

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Beyoğlu'nda bir restoran sahibi, mülk sahibinin kardeşi tarafından satırla saldırıya uğradı.

12.11.2024 19:59
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Beyoğlu'nda restoranda satırlı saldırgan dehşeti kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran işletmecisi, mülk sahibi tarafından açılan tahliye davası sonrası mülk sahibinin kardeşi tarafından saldırıya uğradı. Satır ile saldıran şahsın dehşet anları ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini, restoranı geçtiğimiz günlerde 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı. İddiaya göre mülk sahipleri, kadın hakkında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyette ifadesi alınan kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından restoran işletmecisi kadın serbest bırakılarak geri gönderme merkezine gönderildi. Bunun üzerine mülk sahipleri kiracının durumundan dolayı restoranın tahliye edilme davası açtı. Dava sürerken Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan kadın hakkında açılan soruşturma sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın daha sonra restoranına geri dönerek tekrardan işletmeye başladı.

Bunun üzerine mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E., dün akşam saatlerinde restoranı geldi. İşletme sahibi Kadına ve restoran çalışanlarını tehditler eden Erkan E., daha sonra belinden çıkarttığı satırla saldırmaya başladı. Saldırgan elindeki satırla iş yerine zarar verdi. İş yeri çalışanı tarafından çekpasla kovalanan saldırgan daha sonra dışarıya çıkarıldı. Dehşet anlarının yaşandığı o esnada restoran içerisinde bulunan müşteriler panikle kaçışmaya başladı. O anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri satırlı saldırganı gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.'ye ifadesi alınarak "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırgan Erkan E.'nin "hakaret" suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakılarak tekrar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Olay ile ilgili açıklama yapan restoran sahibi kadının avukatı Hakan Akkaya, "Bugün akşam saat 21: 30 sıralarında Tomtom Mahallesinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu satırlı saldırgan dehşetinde mülk sahibi ve kiracısı arasındaki bir meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibinin işletmeye gelerek belinde saklamış olduğu satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırması neticesinde sonuçlandı. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Müşteriler yaşanan korku neticesinde işletmeyi terk etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Satırlı Saldırgan Dehşeti - Son Dakika

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