Beyoğlu'nda Trafik Akışına Engeller Koyan Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Trafik Akışına Engeller Koyan Şahıslar Gözaltına Alındı

Beyoğlu\'nda Trafik Akışına Engeller Koyan Şahıslar Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda trafik akışına engel oldukları belirlenen bir grup şahıs, polis memurlarına tehdit ve hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Olay yerinde yapılan aramalarda şahısların üzerinde bıçak ve falçata ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

24.04.2024 13:40
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Beyoğlu'nda trafik akışına engel oldukları belirlenen bir grup şahıs, kendilerini uyaran polis memurlarına tehdit ve hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Ekiplerin olay yerinde gözaltına aldığı şahısların üzerinde bıçak ile falçata ele geçirildi.

Olay, Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bir grup şahsın trafik akışına engel olduğu, yol kesip çevreye sataştığı belirlendi. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şüpheliler, tehdit ve hakaretlerde bulundukları polis memurlarına mukavemet gösterdi. Bunun üzerine M.K., A.T., H.T., H.K., M.Ç. ve İ.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında M.K. ve A.T.'nin üzerinde bir adet bıçak ve falçata bulundu. Yakalanan şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları' suçundan ve Türk Ceza Kanunu'nda bulunan 'görevli memura mukavemet', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler M.K. ve A.T. hakkında ayrıca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Trafik Akışına Engeller Koyan Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Trafik Akışına Engeller Koyan Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika
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