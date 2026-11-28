İstanbul Beyoğlu'nda iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi yakalandı. Olay kapsamında toplam 721 bin 246 TL idari para cezası kesilirken, sürücülerden birinin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Söz konusu sürücünün kullandığı araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde trafikte tartışan iki sürücü arasındaki gerginliğin, araçlardaki yolcuların da katılmasıyla kavgaya dönüşmesi üzerine çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri sürücü M.Y. (32) ile aynı araçta bulunan H.Y. (52), K.Y. (55) ve N.E.Y.'yi (28) yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmeyi, bu amaçla araçtan inmeyi ve taşıt yolu üzerinde duraklamayı düzenleyen maddeleri uyarınca toplam 721 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.