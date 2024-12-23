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Beyoğlu'nda Tramvay Kazası

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Yola çıkmaya çalışan yaşlı adam tramvaya çarptı, hastaneye kaldırıldı.

23.12.2024 18:35
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Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan adama tramvay çarptı

Yaralı adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda duraktan yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tramvayın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beyoğlu Tophane Tramvay Durağı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama tramvay çarptı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada yaşlı adam, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından çift yönlü olarak duran tramvay seferleri, yaralının aracın altından çıkarılmasından sonra normale döndü.

Beyoğlu\'nda Tramvay Kazası
Kaynak: İHA

3-sayfa, Beyoğlu, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Tramvay Kazası - Son Dakika

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