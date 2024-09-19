Beyoğlu'ndaki tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'ndaki tarihi bina alevlere teslim oldu

Geniş Video İzle

Yangın sonrası çöken metruk binada ölen ya da yaralanan olmadı, alevler kısa sürede söndürüldü.

19.09.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda faciadan dönüldü: Alevlerin yükseldiği tarihi ahşap bina böyle çöktü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda bir süre önce yangın çıktığı öğrenilen 2 katlı tarihi ahşap bina bir kez daha alevlere teslim oldu. Metruk bina, söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada çökerken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta 2 katlı tarihi ahşap binada saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 ay önce çıkan yangının ardından boşaltılan binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Metruk bina bu sabah saatlerinde bir kez daha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere daha fazla dayanamayan metruk bina, bir süre sonra çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı kameraya yansıdı. Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cemal Duman, "İkinci kez yanıyor. Vakıflara ait. Ahşap bina sahibi yok. Daha önce de yandı" dedi.

Beyoğlu\'ndaki tarihi bina alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Beyoğlu, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'ndaki tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement