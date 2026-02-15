Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli yağmur sonrası düşen kayalar Mikail-Akşamoldu Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı.
Beypazarı ilçesinde şiddetli yağmur sonrası düşen kayalar nedeniyle Mikail-Akşamoldu Mahallesi yolu ulaşıma kapındı. Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliği Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Beypazarı'nda Yol Kayalarla Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?