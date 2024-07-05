Beypiliç tırı dehşet saçtı: Anne, baba ve çocukları yaralandı - Son Dakika
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Beypiliç tırı dehşet saçtı: Anne, baba ve çocukları yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Beypiliç'e ait bir tır, bir kamyon, bir pikap ve başka bir tır karıştı. Kazada anne, baba ve çocukları yaralandı. İtfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan anne ile çocuğunu kurtardı. Kaza sonucunda bölgede uzun araç kuyrukları oluştu ve havadan görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

05.07.2024 16:46
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Beypiliç tırı dehşet saçtı: Anne, baba ve çocukları yaralandı

Tır içerisinde sıkışan anne ile çocuğunu itfaiye kurtardı

Kaza bölgesinde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda 2 tır, bir kamyon ve bir pikap olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ile çocuğu yaralandı. Kaza sonrası tır içerisinde sıkışan anne ile çocuğunu itfaiye kurtardı. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları havadan da görüntülendi.

Kaza, D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kontrolündeki 54 YE 735 plakalı pikap, K.U.C. kontrolündeki 08 K 7093 plakalı tır, E.Ç.Ş. idaresindeki 34 HE 6663 plakalı domates yüklü kamyon ile Aydın Ç. idaresindeki Beypiliç'e ait 14 GJ 392 plakalı tır yağışlı havanın da etkisi ile kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Beypiliç'e ait tır sürücüsü Aydın Ç., eşi Nezaket Ç. ile çocukları Okan Ç. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, 14 GJ 392 plakalı tır içerisinde sıkışarak ağır yaralanan anne Nezaket Ç. ile çocuğu Okan Ç.'yi bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan anne-baba ve çocuğu bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu

Zincirleme kaza sebebi ile Adapazarı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları havadan da görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beypiliç tırı dehşet saçtı: Anne, baba ve çocukları yaralandı - Son Dakika

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