Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 11 Ölü, 48 Yaralı

3.Sayfa

Lübnan Sağlığı Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Lübnan Sağlığı Bakanlığı, İsrail saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ve Lübnan basını, saldırının hedefinin Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi şefi Wafiq Safa olduğunu öne sürdü. Safa'nın akıbeti henüz bilinmiyor. - BEYRUT