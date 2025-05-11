Beyşehir\'de Kavga: Genç Bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta çıkan kavgada bıçaklanan genç yaralandı.

Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada omuzundan bıçaklanan S.M. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılaı wdıb tedavi altına alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kavgaya karıştığı iddia edilen E.G. ile M.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA