Beyşehir\'de yerel seçimler için güvenlik önlemleri görüşüldü

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemlerin görüşüldüğü İlçe Seçim Güvenliği ve istişare toplantısı yapıldı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar başkanlığında ilçe kaymakamlığında yapılan toplantıda, pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ilçede huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hannan Demir'in de aralarında olduğu ilgili birim müdürleri katıldı. - KONYA