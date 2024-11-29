Beyt Lahya'da Saldırı: 75 Filistinli Öldü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde biri sivillerin sığındığı binaya düzenlenen 2 ayrı saldırıda 75 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım faaliyeti yürüten İsrail ordusu tepkilere aldırış etmeden savunmasız sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, İsrail güçlerinin kuzeydeki Beyt Lahya kentinde biri sivillerin sığındığı binaya düzenlenen 2 ayrı saldırıda 75 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bassal açıklamasında, "Kuzey Gazze'de aileler yok ediliyor ve biz onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Enkaz altında pek çok kişi var ve orada yardım edecek hiçbir sivil savunma çalışanı yok" dedi.

Bassal, İsrail'in son 50 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarında yaralananların sayısının 10 bine ulaştığının tahmin edildiğini de sözlerine ekledi. - GAZZE