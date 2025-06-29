Bezos\'un Düğününe Protesto

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez Bezos'un İtalya'nın Venedik kentindeki düğün törenlerinin son gününde, yüzlerce protestocu, "Gezegen yanıyor ama sorun değil, işte Lauren Sanchez'in 27 elbiselik listesi" yazılı pankart taşıdı.

Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez'in İtalya'daki 3 gün süren düğün törenleri dünya gündemine oturdu. Perşembe günü Venedik kentindeki Cannaregio'nun merkezinde bulunan Madonna dell'Orto adlı ortaçağ kilisesinin avlusunda başlayan kutlamalar, dün kentin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale'deki (Venedik Tersanesi) törenle sona erdi. Bezos çiftinin düğün töreninin son gününde yüzlerce protestocu, "düğün şatafatına hayır" demek için Venedik'in merkez sokaklarında yürüyüş düzenledi. Kentte 3 gün süren düğün törenini "milyarder Bezos'un şehri sömürüsü" olarak nitelendiren protestocular, yürüyüşte "Öpücüklere evet, Bezos'a hayır", "Bezos yoksa savaş da yok", "Gezegen yanıyor ama sorun değil, işte Lauren Sanchez'in 27 elbiselik listesi"yazılı renkli pankartlar taşıdı.

"Bu zenginlerin planlarını bozmaya devam etmek için buradayız"

Protestocular arasında yer alan Martina Vergnano yaptığı konuşmada, "Bu zenginlerin planlarını bozmaya devam etmek için buradayız. Başkalarını sömürerek para biriktiriyorlar. Oysa bu kentin koşulları hala kırılgan" dedi.

Amazon'un kurucusu Bezos'un Venedik'i korumak için çalışan üç çevre araştırma kuruluşuna 1'er milyon euro bağışlamasına değinen Venedikli aktivist Flavio Cogo ise "Biz vatandaşlarına adanmış, özgür bir Venedik istiyoruz. Bu bağışlar sadece birer sadaka ve Bezos'un vicdanını rahatlatmaya yönelik" ifadelerini kullandı.

Bezos çifti Cuma günü San Giorgio Adası'nda evlenmişti

Kutlamalar Perşembe günü, Cannaregio'nun merkezindeki Madonna dell'Orto adlı ortaçağ kilisesinin avlusunda başlamıştı. Bezos ve Sanchez çifti, Cuma günü Venedik kentindeki San Giorgio Adası'nda düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti.

Davetli listesinde 200-250 kişi bulunuyordu

Bezos ve Sanchez'in 3 gün süren düğün törenlerinde, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Oprah Winfrey, Kris Jenner, Kim ve Khloe Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner ile Dolce & Gabbana markasının kurucusu Domenico Dolce davetliler arasında yer alırken, davetli listesinde toplamda 200-250 kişi bulunuyordu.

Kapanış partisinin yeri değiştirilmişti

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos karşıtı bir grubun, düğün töreninin son gününde bir yürüyüş planladıklarını açıklamıştı. Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırmış ve kapanış partisi daha tenha bir yer olan Arsenale eski tersanesine taşınmıştı. - VENEDİK