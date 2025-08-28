Biber Gazı ile Saldırı: Anne Kız Hastanelik Oldu - Son Dakika
Biber Gazı ile Saldırı: Anne Kız Hastanelik Oldu

Biber Gazı ile Saldırı: Anne Kız Hastanelik Oldu
28.08.2025 09:14
Biber Gazı ile Saldırı: Anne Kız Hastanelik Oldu
Tekirdağ Çorlu'da kiracısı tarafından biber gazlı saldırıya uğrayan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta geçtiğimiz günlerde kiracı ve ev sahibi arasında tartışma yaşandı. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., kira parasını eksik yatıran ve ödemekte geciken kiracısını evden çıkması yönünde uyarılarda bulundu.

ANNE VE KIZINA BİBER GAZIYLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anneyle kızına biber gazıyla saldırdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİRACI GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı. Öte yandan yaşanan gerginlik ve sonrasında kiracının biber gazlı saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, kiracı, Hukuk, Yaşam, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Biber Gazı ile Saldırı: Anne Kız Hastanelik Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Biber Gazı ile Saldırı: Anne Kız Hastanelik Oldu - Son Dakika
