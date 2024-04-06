Biber gazı sıkan polis hakkında Valilik soruşturma başlattı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de sivil polis ekiplerinin vatandaşları biber gazı sıkarak gözaltına almasıyla ilgili Nevşehir Valiliği polis memuru hakkında soruşturma başlattı.
Olay geçtiğimiz gün Kozaklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sivil polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarını duymadığı için araç sürücüsü yoluna devam edince ilçe merkezinde durdurulan araçtaki şahısları, sivil polis memuru Kürşat M. biber gazı kullanarak gözaltına almak istedi. Şahsın "oruçluyum" demesine rağmen biber gazı sıktıkları anların sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki çekerken; Nevşehir Valiliği de polis hakkında soruşturma başlattı.
"Hiçbir mukavemet göstermedik"
Polise hiçbir mukavemet göstermediklerini ve biber gazı kullanılarak zorla gözaltına alındıklarını iddia eden Adem Yalçın; "Biz ilçede çatı işi yapıyorduk. İftar nedeniyle işi bıraktık ve bir eczaneye uğrayıp evimize gidecektik. İlçe merkezinde arkamızdan bir araç siren çalmış. Biz bu sireni duymadık. İlçe merkezinde eczane sormak için durduğumuz anda sivil bir araç önümüze durdu ve sonradan polis olduğunu öğrendiğim bir kişi direk araca gelerek hakaretler etmeye başladı. Hiçbir karşılık vermememize ve oruçluyum dememe rağmen yoğun bir şekilde biber gazı kullanarak darp etti. Daha sonra karakola götürdü ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek bizi tekrar bıraktı. Ben de iftar sonrası İlçe Jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı"
(AÇ-AG-ÖK-Y)
Son Dakika › 3.Sayfa › Biber gazı sıkan polis hakkında Valilik soruşturma başlattı - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CHP'nin Sancaktepe Belediyesi'ni kazanmasının ardından eski başkan Şeyma Döğücü'nün devir teslim sonrasında başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara cevap veren Döğücü, mevcut başkana canlı yayın açarak iddiaları temizlemesini istedi.
Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Protestocular erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail polisinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede 2 kadın yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular ayrıca farklı noktalarda ateş yaktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?