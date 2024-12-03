Bıçak Çeken Şahıs DEAŞ Üyesi Çıktı

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Bahçelievler'de polise bıçak çeken şahsın DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aramasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler Şirinevler'de bölgede devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahısın durumundan şüphelenmişti. Elinde bir poşet taşıyan şahsı durdurmak isteyen polis, harekete geçmişti. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs ise kaçmaya başlamış ve E-5 Karayoluna çıkan şahıs, kendisini kovalayan polise bıçak çekmişti.

Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirmişti. Polis ekipleri şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi. E.C.(47) olduğu tespit edilen şahısın adli makamlarca hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildiği tespit edildi. Öte yandan şahsın DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL