Bıçakla Lastik Patlatan Şahıs Yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda elindeki bıçakla sokak sokak gezerek park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlatan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, elindeki bıçakla lastikleri patlattığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe ve Gökalp mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla sokaktan geçen bir şahıs park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini keserek patlattı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme başlatarak güvenlik kameralarını izledi. Yapılan incelemelerde şahsın 22 yaşındaki Hüseyin A. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında toplamda 20 araca zarar veren Hüseyin A., yakalanarak gözaltına alındı.

Araçlara zarar verdiği anlar kamerada

Sokak ortasında elinde bıçakla yürüyen Hüseyin A.'nın park halindeki araçların lastiklerini patlatarak zarar verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlatan Hüseyin A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL