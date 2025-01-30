Beyoğlu\'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan sanık Oytun Ilgar'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

"POLİSİN HERHANGİ BİR YARALANMASI OLMADI"

Duruşmada savunma yapan sanık Ilgar, "Polisler bana komplo kurdu, başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı" şeklinde konuştu.

"MADDE KULLANIYORDU, TUHAF HAREKETLERİ VARDI"

Müşteki polis memuru R.Ş. ise ifadesinde, "Olay günü görev yaptığım sırada sanığı bir kaç kez gördüm, madde kullanıyordu. Tuhaf hareketleri vardı ancak kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevlimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama girip boynumdan beni bıçakladı" dedi.

SANIĞIN ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen B.K. ise "Oğlum ileri seviye şizofren hastasıdır. Kimseyi tanımıyor, tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP'TAN RAPOR ALINACAK

Alınan savuma ve ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oytun Ilgar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın cezai ehliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.