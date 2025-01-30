Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler

Geniş Video İzle

Beyoğlu'nda polis memurunu ensesinden bıçaklayarak kaçan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Polisin herhangi bir yaralanması olmadı" derken, annesi oğlunun şizofren hastası olduğunu belirterek, "Polisleri paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor" dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti.

30.01.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan sanık Oytun Ilgar'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

"POLİSİN HERHANGİ BİR YARALANMASI OLMADI"

Duruşmada savunma yapan sanık Ilgar, "Polisler bana komplo kurdu, başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı" şeklinde konuştu.

"MADDE KULLANIYORDU, TUHAF HAREKETLERİ VARDI"

Müşteki polis memuru R.Ş. ise ifadesinde, "Olay günü görev yaptığım sırada sanığı bir kaç kez gördüm, madde kullanıyordu. Tuhaf hareketleri vardı ancak kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevlimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama girip boynumdan beni bıçakladı" dedi.

Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler

SANIĞIN ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen B.K. ise "Oğlum ileri seviye şizofren hastasıdır. Kimseyi tanımıyor, tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP'TAN RAPOR ALINACAK

Alınan savuma ve ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oytun Ilgar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın cezai ehliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu\'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler
Kaynak: İHA

Güvenlik, istanbul, Politika, Mahkeme, Beyoğlu, 3-sayfa, Sözler, Hakim, Hukuk, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ersin Çetinkaya:
    la akıl sağlığı yerin de olsa ne olur ? olmasa ne olur insan öldürmeye teşebbüs ediyor akıl sağlığı meselesine mi getirip serbest bırakacaksınız hadi bunun aklı selim değil diyelim diğerleri? adam öldürende dışarıda hukuk sistemimizi bir kez değil mümkünse bir maddeyi yüzelerce kez düşünüp ona göre ceza sistemi yapın 59 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    dişarida ne işi var o zmm yatır hastaneye 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:31:02. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan sanığın annesinden olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.