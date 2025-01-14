Bıçaklanan Adam Eşini Suçladı - Son Dakika
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Bıçaklanan Adam Eşini Suçladı

Bıçaklanan Adam Eşini Suçladı

Adana'da bıçaklanan Mehmet A., hamile eşi Sabriye A.'yı yalanlar söylemekle suçladı.

14.01.2025 13:39
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Adana'da eşi tarafından bıçaklanan adam, İstanbul'da basın mensuplarına konuştu. Eşinin yalan söylediğini öne süren Mehmet A. "Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" dedi.

Adana'da evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan Sabriye A. (26) geçtiğimiz günlerde çocuğunu göstermeyen eşi Mehmet A.'yı (26) dolmuş sürerken bıçaklamıştı. İstanbul'a gelen Mehmet A. basın mensuplarına konuştu. Eşinin her yerde kendini haklı gösterdiğini söyleyen Mehmet A. "Kendisinin haklı payı yok. Beni öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekirken cezaevine girmemek için kocam yüzünden kumar borcu yüzünden başka insanlara beni farklı gözle göstermek istiyor. Zaten şimdi dosyalar, kamera görüntülerini ortaya çıkaracağım. Kendisi haklı değil. Kendisi haksız tüm Türkiye bunu böyle bilsin. Bana saldırıya geldi. 'Ben bıçakla yaralamadım. Tırnak makasının törpüsüyle yaraladım' diyor. 3 yaşındaki çocuk buna güler. Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Türkiye buna aldanmasın. Kendisini haklı çıkarmak için böyle konuşuyor. Konuyu saptırmaya çalışıyor. Nasıl kadın hakları var diyorlar ya. Dikişliyim. Bir santim yukarı gelse ölecektim. Buna ev hapsi verildi. Hamile olduğunu söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklanan Adam Eşini Suçladı - Son Dakika

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