Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel eğitim kursunda pencereden öğrencilere küfürler savuran kimliği belirsiz şahıs, daha sonra sınıfa girerek 12'inci sınıf öğrencisine sopa ve bıçakla saldırdı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralı öğrenci, kursun velisine haber verilmesini ve ilk yardım yapılmadığını öne sürdü.

14.05.2025 09:19
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde yer alan Gebze Duru Özel Eğitim Kursu binasında dehşet yaşandı. İddiaya göre, teneffüs sırasında bina dışında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öğrenciler sınıfa döndü.

Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı

SOPA VE BIÇAKLA SINIFI BASTI

Kısa bir süre sonra elinde sopa ve bıçakla sınıfa giren saldırgan, 12'nci sınıf öğrencisi T.A.K.'ye saldırdı. O anlar, kursun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın sınıfa girerek T.A.K.'ye yöneldiği ve art arda darbeler savurduğu görüldü. Yaralı öğrenci saldırıdan güçlükle kurtulurken, sınıfa giren kurs sahibi saldırganı sakinleştirerek dışarı çıkardı. Saldırgan, kurstan ayrılarak uzaklaştı.

Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı

SERBEST BIRAKILDI

Yaralı öğrenci ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"'NE KONUŞACAKSIN LAN BENİMLE' DİYEREK SALDIRDI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan T.A.K., "Teneffüsün sonuydu. Teneffüs bitince, sınıfa girdi. Sınıftaki kızlar bir şey hakkında konuşuyordu. Bana da, 'Dışarıya bakar mısın, bu adam bize ne söylüyor?' gibi bir şey söylediler. Dışarıya baktım, adam bize ciddi küfürler savuruyordu. Ben de sakin olması gerektiğini söyledim. Adamın engelli olduğunu düşünerek onun duymayacağı şekilde sınıftakilere, 'Galiba engelli, fazla muhatap olmayın' dedim. Sonra olay bitti. Derse başladık. Adam dershaneden içeri girdi, önce beni bulmak için yan sınıfa bakmış. Bulamayınca bizim sınıfa gelmiş. Bizim sınıfa gelip beni gördü. 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek, sol elinde sopa ve sağ elinde bıçak ile bana saldırmaya başladı. Sonra dershanenin sahibi geldi onu sakinleştirmeye çalıştı ve dışarıya çıkarttı" dedi.

Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı

"SADECE PEÇETEYE KOLONYA DÖKÜP SIRTIMA KOYDULAR"

Kurs yönetimi tarafından konunun ailesine bildirilmediğini iddia eden yaralı öğrenci, "Dershaneden kendi imkanlarımla hastaneye gitmek zorunda kaldım çünkü ne velime haber verdiler ne de ilk yardım kiti verildi. Sadece peçeteye kolonya döküp sırtıma koydular. Ondan sonra dershaneyi erken kapatıp bizi evimize yolladılar. Adam yolda pusu da kurabilirdi. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik" diye konuştu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARAMAYA BAŞLADILAR

Öte yandan, olayın ardından kurs yönetiminin sosyal medya üzerinden özel güvenlik görevlisi aradığı görüldü.

Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, kocaeli, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kimliği belirsiz şahıs özel eğitim kursunda öğrenciye sopa ve bıçakla saldırdı - Son Dakika

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