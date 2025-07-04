Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde, tarım arazisinde biçerdöverden kaynaklı yangın çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlatıldığı belirtildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Biçerdöver Yangınına Adli İşlem - Son Dakika
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