Biçerdöver Yangınına Adli İşlem - Son Dakika
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Biçerdöver Yangınına Adli İşlem

Biçerdöver Yangınına Adli İşlem
04.07.2025 19:56
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Çanakkale'de biçerdöver kaynaklı yangın çıkaran operatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde, tarım arazisinde biçerdöverden kaynaklı yangın çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlatıldığı belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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