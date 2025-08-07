Bigadiç\'te Çift Cinayeti ve İntihar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Durasalar kırsal mahallesinde meydana gelen olayda eşi ile tartışan Mehmet A., önce eşini sonra kendini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Durasalar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. yanındaki bıçakla eşini öldürdü. Komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet A.'yı yakalama çalışması başlattı. Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramalarda Mehmet A.'nın kendisini iple ağaca asarak intihar etmiş şekilde buldu.

Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - BALIKESİR