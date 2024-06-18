Bigadiç'te çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Bigadiç'te çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Balıkesir'de Bigadiç ilçesinde çıkan yangın, Balıkesir itfaiyesi ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında 20 hektar tarım arazisi ve 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

18.06.2024 13:53
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Bigadiç'te yanan alanlar böyle görüntülendi

Balıkesir itfaiyesinden yangına hızlı müdahale

BALIKESİR - Balıkesir'de dün Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi civarında çıkan mera ve ormanlık alanı içeren yangın Balıkesir itfaiyesi ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yanan alanlar ve yangının tahribatı havadan görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında anızdan çıkarak ormana sıçrayan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla büyümesinin önüne geçti. Söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının da yapıldığı yangında ilk belirlemelere göre; 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar ormanlık alan yandı. Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında saat 15.30 civarında çıkan anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucunda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri koordineli bir şekilde müdahale etti. Yangına; 6 itfaiye aracı, 3 hizmet aracı, 4 tanker, 3 kepçe, 3 dozer ve 50'ye yakın personel ile müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş makinesi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir Jandarma Komutanlığı TOMA, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Muğla Orman Bölge Müdürlükleri 3 helikopter, 3 uçak, Bursa Jandarma Komutanlığı 1 helikopter olmak üzere 7 hava aracı ile destek verdi. Koordineli bir şekilde söndürülen yangının hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, soğutma çalışmalarını da gerçekleştirerek yeniden kıvılcımlanmasının önüne geçti.

İlk belirlemelere göre; 20 hektar tarım arazisi ve 60 hektar ormanlık alan yandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bigadiç'te çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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