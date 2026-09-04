Bilecik Bozüyük'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, 4 kişi kazayı yara almadan atlattı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Musa Ç. ile araçta bulunan Hacı Ali Ç., Medine Ç. ve Ayşegül Ç. yara almadan kurtuldu.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesi Eskişehir-Bozüyük karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki 06 EOE 355 plakalı otomobil sürücüsü Musa Ç. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Hacı Ali Ç., Medine Ç, ve Ayşegül Ç. kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik Bozüyük'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, 4 kişi kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Sizin düşünceleriniz neler ?