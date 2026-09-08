Bilecik Bozüyük\'te kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar-İnönü-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D. idaresindeki 10 AEJ 01 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ tekerinin mıcır zemine denk gelmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Emiş D. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.