Bilecik Bozüyük\'te motosiklet yağışta kontrolden çıkıp devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik Bozüyük'te motosiklet yağışta kontrolden çıkıp devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde yağışın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yağış sebebi ile kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza dün gece, Bozüyük- Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Eskişehir yönüne seyir halinde olan Ercan A. (24) idaresindeki 26 AHH 326 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada motosiklet sürücüsü Ercan A. ile yolcu olarak bulunan Sıdıka Nur K.(20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardandan Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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