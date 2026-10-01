Bilecik Bozüyük\'te polis, 62 vatandaşı KADES ve sahte para konusunda bilgilendirdi

Bilecik Bozüyük'te polis, 62 vatandaşı KADES ve sahte para konusunda bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kapalı Pazar'da alışveriş yapan 62 vatandaşa KADES, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında da bilgi verip broşür dağıttı.
Bilecik'te sahte para uyarısı yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Kapalı Pazar'da alışveriş yapan 62 vatandaşa; Kadın Acil Destek uygulaması (KADES), sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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