Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 90 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi - Son Dakika
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 90 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 90 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi
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Bilecik'te "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Atatürk İlkokulundaki 90 öğrenciye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde temel trafik kuralları ve trafikte saygı anlatılırken öğrencilerin günlük yaşamda bilinç kazanması amaçlandı.

Bilecik'te 90 öğrenciye 'Trafik Güvenliği Eğitimi' verildi.

Bilecik'te "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 90 öğrenciye 'Trafik Güvenliği Eğitimi' verildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri ve trafik kuralları anlatıldı. Trafikte saygının önemine de dikkat çekilen eğitimde, öğrencilerin günlük yaşamda uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, eğitim kapsamında öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi öğrenmeleri ve trafikte karşılaşabilecekleri durumlara karşı bilinç kazanmaları amaçlandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk3. SayfaBilecikTrafikGüncelEğitimSon Dakika

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