Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenleme çalışmaları yapıldı - Son Dakika
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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenleme çalışmaları yapıldı

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi\'nde düzenleme çalışmaları yapıldı

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan hurdalar ve hurda araçlar zabıta ekipleri tarafından çekilerek, sanayin güzel bir görünüme sahip olması sağlandı. Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından yapılan düzenlemelerle çevre temizliği sağlandı ve toplum sağlığına katkıda bulunuldu.

29.07.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan hurdalar ve hurda araçlar zabıta ekipleri tarafından çekilerek, sanayin güzel bir görünüme sahip olması sağlandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde yaptığı denetimlerle adeta yeni bir düzen oluşturdu. Bilecik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve sanayi esnafının katkısıyla büyük çaplı düzenleme çalışmaları yapıldı.

"Bu kötü görüntülerin Küçük Sanayi Sitesi'ne yakışmadığını gördük"

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, uyarıların ve verilen cezaların etkili olduğunu belirterek, "Sanayi esnafımızı çevre konusunda daha duyarlı olmamız için uyarıda bulunduk. Ara sokaklarda olan çöpler, hurda eşyaların çevreye verdiği zarar ve oluşturduğu kötü görüntülerden rahatsızlık duyan vatandaşlarımızın şikayetine kulak verdik. Bilecik Belediyesi ekipleri çevrede gelişi güzel şekilde atılmış hurda araçları, çöpleri, sanayi sitesi içinde bulunan ara sokaklar ve köşe başlarının çöplüğe dönüşen yerlerinin temizliğini yapmaya başladı. Bu kötü görüntülerin Küçük Sanayi Sitesi'ne yakışmadığını gördük. Esnafımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaları için uyarılarımızı yaptık. Sanayi esnafımızda bizlerle hemfikir olunca destek oldular. Bütün ara sokaklar kullanıma açılıyor. Bizlere destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

Ayrıca yapılan düzenlemelerin toplum sağlığını ve muhtemel bir yangında maddi manevi kayıpları önlemede fayda sağlanacağına da dikkat çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenleme çalışmaları yapıldı - Son Dakika

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