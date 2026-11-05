Bilecik Söğüt'te Gübretaş ambulansıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Söğüt'te Gübretaş ambulansıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bilecik Söğüt\'te Gübretaş ambulansıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt-Eskişehir yolunda Gübretaş Altın Maden'ine ait ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş Altın Maden'ine ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt- Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gübretaş Altın Maden'ine ait ambulans ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenim ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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