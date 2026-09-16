Bilecik Söğüt'te jandarma, Küre ve Çaltı köylerinde vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Küre ve Çaltı köylerinde önleyici kolluk faaliyeti düzenledi. Ekipler, son dönemde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını örneklerle anlatarak köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söğüt ilçesine bağlı Küre ve Çaltı köylerinde önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada vatandaşlara son dönemde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olayları hakkında bilgi verildi. Ekipler, örnek olaylar üzerinden dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerini anlatarak vatandaşların bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
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