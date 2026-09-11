Bilecik Söğüt'te jandarma operasyonunda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik Söğüt'te jandarma operasyonunda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi

Bilecik Söğüt\'te jandarma operasyonunda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi. M.O. adlı şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipleri 4 ayrı adres sabaha karşı bir operasyon düzenlendi. İlçede M.O.'ya ait 4 iş yeri ve 1 araçta yapılan adli arada bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi. M.O. adlı şahıs gözaltına alınırken, adli tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Makaron, Bilecik, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik Söğüt'te jandarma operasyonunda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Söğüt'te jandarma operasyonunda bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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