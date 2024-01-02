 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te 2023 yılında asayiş faaliyetleri ve diğer kurumların çalışmaları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 2023 yılında asayiş faaliyetleri ve diğer kurumların çalışmaları açıklandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen asayiş faaliyetlerinde 885 bin 280 şahıs ve 896 bin 874 aracın sorgulandığını ve çeşitli suçlardan 926 şahıs ve 52 aracın yakalandığını belirtti. Ayrıca, İl Özel İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve yatırımlar hakkında bilgi verildi. İl Sağlık Müdürlüğüne 2 milyon 999 bin 782 başvuru yapıldığı, İl Özel İdaresi tarafından köylerde altyapı, içme suyu ve kırsal kalkınma yatırımları gerçekleştirildiği, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından ise 48 bin 502 belge ve kimlik kartı başvurusuna cevap verildiği açıklandı.

Bilecik\'te 2023 yılında asayiş faaliyetleri ve diğer kurumların çalışmaları açıklandı
02.01.2024 - 11:22,
Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında icra edilen asayiş faaliyetlerinde 885 bin 280 şahıs, 896 bin 874 araç sorgulandığı belirterek, çeşitli suçlardan 926 şahıs 52 araç yakalandığı söyledi.

Vali Aygöl, İl Özel İdaresi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü kurumlarının 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve yatırım tutarları aktardı. Aygöl, ""İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında gerçekleşen faaliyetlerde yıl içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının Kahraman Jandarmamız tarafından aydınlatılma oranı yüzde 96 olmuştur. 2023 içerisinde 18 bin 148 adet önleyici, bin 470 adli olmak üzere toplam 79 b,n 616 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetler esnasında 885 bin 280 şahıs ve 896 bin 874 araç sorgulanmış çeşitli suçlardan 926 şahıs 52 araç yakalandı.Yıl içerisinde toplam 3 bin 244 adet olay meydana gelmiş olup olayların 3 bin 218 adedi aydınlatılmıştır. Aydınlatma oranı yüzde 96. Kaçakçılık ve Narkotik faaliyetleri 2 bin 343 gram kubar esrar, 236 gram skunk, 58 gram Metamfetamin, 697 adet hap 65 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 76 bin 373 adet makaron, 29 bin 700 gram açık tütün (sarmalık) bin 15 paket markasız sigara ele geçirilmiş olup 293 şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde toplamda 201 bin 840 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup 8 bin 102 sürücüye toplam 12 milyon 496 bin 117 TL para cezası uygulandı. Aynı dönemde bin 316 araç trafikten men edilmiş 150 adet şahsın sürücü belgesi geri alındı" dedi.

"2 milyon 999 bin 782 olmuş sağlık tesislerine başvuru yaptı"

Vali Aygöl açıklamasının devamında Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Vatandaşlarımızın yıl boyunca sağlık tesislerimize yaptıkları başvuru sayısı 2 milyon 999 bin 782 olmuştur. Toplam başvuru sayısı: 2 milyon 999 bin 782, ameliyat sayısı 28 bin 764, yeni tesis yapım ve bakım onarım yatırım tutarı: 64 milyon 940 bin 167 TL, 2023 yılı tıbbi cihaz yatırım tutarı: 35 milyon, yatan hasta sayısı 22 bin 272, yoğun bakımlarında 2023 yılında yatan hasta sayısı: 2 bin 733 kişi" ifadelerine yer verdi.

"48 bin 502 belge/kimlik kartı başvurusuna cevap verildi"

Aygöl, açıklamasının devamında, Bilecik İl Özel İdarenin 2023 yılında 782 milyon 934 bin 390 TL olduğunu anlatılarak, "154 proje ile köylerin altyapı, içme suyu, kırsalda kalkınmayı destekleme yatırımları gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda; 12 adet toplam 635 metreküp içme suyu deposu,37 bin 920 metre içme suyu isale hattı, 11 bin 681 metre kanalizasyon hattı çalışmaları, 45 milyon 937 bin 233 TL tutar ile yapılmıştır. 125 milyon 400 bin TL tutarında 74,75 kilometre asfalt çalışması yapılmıştır. 22 kamu yatırımı yapılarak bunlar 3 milli eğitim, 1 kültür, 4 güvenlik, 5 sağlık, 3 İl Özel İdaresi olmak üzere ilimize kazandırılan yatırımların tutarı 782 milyon 934 bin 390 TL'dir. Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü faaliyetlerinde yıl boyunca vatandaşlarımızın 48 bin 502 belge/ kimlik kartı başvurusuna cevap verilmiştir. 24 bin 52 kimlik kartı,10 bin 672 sürücü belgesi 13 bin 778 pasaport başvurusu alındı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 2023 yılında asayiş faaliyetleri ve diğer kurumların çalışmaları açıklandı - Son Dakika


11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53
21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor

Son Dakika
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:32:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 2023 yılında asayiş faaliyetleri ve diğer kurumların çalışmaları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement