Bilecik'te eğitim gören 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı.
Trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 5 farklı çocuk sosyal tesisinde toplam 230 öğrenci trafik kurallarıyla tanışarak hem eğlendi hem de öğrendi.
Minik öğrenciler; trafik kuralları, trafikte saygı, trafikte temel davranış şekilleri başta olmak üzere trafikte uyulması gereken kuralları çeşitli etkinliklerle deneyimlediler. - BİLECİK
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