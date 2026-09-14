Bilecik\'te 3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin Bilecik üzerinden geçeceğini belirledi. Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan kiralık araçta bulunan E.N. (30) ve M.A. (31) yakalanırken, araçta elden aldıkları ve yaklaşık 3 milyon TL değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadeleri SEGBİS üzerinden alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.