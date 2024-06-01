Bilecik'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik\'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

01.06.2024 11:27
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesince; 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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