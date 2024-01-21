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Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bilecik\'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
21.01.2024 - 19:58,
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Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Şafak Ü. idaresindeki 11 AT 774 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Ardından sol şeritte ilerleyen Gülçin D. yönetimindeki 11 ABM 408 plakalı Hyundai marka otomobil takla atan araca çarptı. Daha sonra Sinan A. idaresindeki 43 DH 888 plakalı Opel marka otomobil, Ferhat T. yönetimindeki 11 EE 868 plakalı Dacia marka kamyonet, Ahmet D. idaresindeki 06 BPN 992 plaka Mitsubishi marka kamyonet kazaya karıştı.

Meydana gelen kazada 5 aracın karıştığı kazada takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli Karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Kazalı araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması sonucu trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Osmaneli, Bilecik, Fiat, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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