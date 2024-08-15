Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik\'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

15.08.2024 10:29
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Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Tepebaşı kavşağından sanayi istikametine seyir halindeki 11 ABY 033 plakalı otomobil sürücü Gürdal Ö. Hamsu Köprüsüne gelmeden yaya geçinden karşıya geçmekte olan bir şahsa yol vermek için durdu. Arkasında seyreden 11 AR 808 plakalı otomobil sürücüsü Bahtiyar K.'de yavaşlayınca, Oğuzhan A. idaresindeki 35 GA 8247 plakalı otomobili ile duramayıp arkadan araca çarptı. Çarpmanın etsiyle kontrolden çıkan 35 GA 8247 plakalı otomobili, yolun sağında park bulunan 11 ABL 989 plakalı araca çarparak durabildi. Bu araçlara arkasından seyir halinde bulunan 11 DM 532 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe D.K.'de duramayarak çarpması sonucu 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 35 GA 8247 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu polis kazayla ilgili inceleme başlatmış. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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