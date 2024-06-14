Bilecik'te 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, işyeri ve kurumdan hırsızlık yaparak 5 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin çeşitli yerlerden çalıntı eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

14.06.2024 10:53
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Bilecik'te kasten yaralama, işyeri ve kurumdan hırsızlık yaparak 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince başta işyeri ve kurumdan hırsızlık yaparak 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı. Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından 'Kayıp şahıs' olduğu anlaşılırken, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir işyerinden maddi değeri 10 bin TL laptop ve çeşitli malzemelerin çalınması, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir işyerinden 2 bin TL çalınması, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir evden yaklaşık olarak maddi değeri 15 bin TL cep telefonu ve gram altın çalınma olaylarına karıştığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ifadesinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahıs 3 adet hırsızlık suçundan tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan yapılan aramada çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahibine teslim edileceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Operasyon, Bilecik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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