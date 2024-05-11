Bilecik'te aranan şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te aranan şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalandı

Bilecik\'te aranan şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalandı

Bilecik'te 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan aranıyordu. Şüpheli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

11.05.2024 11:19
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Bilecik'te 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te aranan şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te aranan şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
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