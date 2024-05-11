Bilecik\'te aranan şahıs 9 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalandı

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Bilecik'te 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK