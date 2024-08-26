Bilecik\'te 91 yaşındaki adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

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Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan Kamil Ş. (91) isimli kişiden haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için ekipler hem karadan hem de havadan dron yardımıyla arama çalışmalarını başlattı. - BİLECİK