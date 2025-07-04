Bilecik\'te Anız Yangını Helikopterle Söndürüldü

Bilecik'te başlayan anız yangını helikopter yardımı ile büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenden anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 15 ekip ve Osmaneli Belediyesine ait 3 itfaiye ve 1 tanker ve OSB bölgesinde çakışan iş makineleri müdahale etti. Alevler diğer araç ve ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopter yardımı ile büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı. - BİLECİK