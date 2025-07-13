Bilecik’te Anız Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Selimiye köyünde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 10 ekip ve Osmaneli Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ve 1 tanker müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, vatandaşları anız yakmak gibi riskli davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. - BİLECİK