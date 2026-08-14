Bilecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. P. yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.