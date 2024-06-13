Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçu kapsamında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK