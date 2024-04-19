Bilecik'te ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine aranan şüpheli çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesinin ardından 'Açıktan Hırsızlık' suçu ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısın 'Gasp' olayını gerçekleştiren ve aynı zamanda 'Kayıp Şahıs' olarak arandığı anlaşıldı.
Gözaltına alınan çocuk, çıkarıldığı adli makamlarca ifadesi alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Ayakkabı Hırsızlığı İhbarı Üzerine Aranan Şüpheli Çocuk Yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan uyuşturucu partisi görüntülerinde yer alan 2 kadın da polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ancak adli işlemleri devam ediyor.
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