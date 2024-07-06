Bilecik'te Bisiklet Hırsızlığından Aranan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te Bisiklet Hırsızlığından Aranan Şüpheli Tutuklandı

Bilecik\'te Bisiklet Hırsızlığından Aranan Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te bir vatandaşın çalınan bisikleti, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin narkotik operasyonunda tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi.

06.07.2024 12:24
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Bilecik'te bisiklet hırsızlığından aranan şüpheli kadının, geçtiğimiz günlerde narkotik operasyonunda yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.

Bilecik'te bir vatandaş apartman içerisinde bulunan bisikletinin çalındığını ve daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çalınan bisikletini Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir site önünde gördüğünü beyan etti. Vatandaşın beyanı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada belirtilen adrese intikal edilerek çalınan bisiklet bulunup sahibine teslim edildi. Ekipler tarafından olay yeri ve çevresinde incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bisikleti site önüne bırakan şahıs tespit edildi. Şahıs; çalıntı bisikleti kendisine bir kadın şahsın tamirat için getirdiğini, sonrasında ise kendisine ulaşamadığını, güvenlik amaçlı olarak bisikleti site içerisine bıraktığını beyan etti.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; bisikleti çalan şüphelinin 'Narkotik Operasyonu' kapsamında tutuklandığı ve Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu tespit edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Bisiklet Hırsızlığından Aranan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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