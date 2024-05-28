Bilecik'te Bisikletten Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Bisikletten Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik\'te Bisikletten Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik merkezinde bisiklet sürerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki çocuk, düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

28.05.2024 10:56
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Bilecik'te bisikletten düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak üzerinde bisiklet binen 11 yaşındaki A.A., dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle bacağından yaralanan çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Bisikletten Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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